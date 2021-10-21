"Плачевні враження. Якщо у першому таймі хоча б Барселона мала моменти і атакувала, то у другому ми спостерігали за загальним утриманням м'яча. Вийшло так, що Динамо не могло, а Барселона, забивши один м'яч, не хотіла особливо проявляти активність. Та й каталонці нині не так багато можуть собі дозволити. Команда Кумана знаходиться у кризовому стані, і після голу Піке захотіла утримати рахунок. Сумно, що навіть така Барселона легко обігрує київське Динамо.

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Після перерви кияни стали грати вище, трохи краще рухатися, але небезпеки все одно не створювали. За весь матч у "біло-синіх" жодного удару по воротах Барселони. Загалом, від гри наших представників у цій Лізі чемпіонів одні лише неприємні враження. Реал і Барселона зараз не виблискують, але з нашими клубами вони впоралися без зайвої напруги.

Тренерська установка для Динамо була така: грати на утримання. І це дивно, оскільки каталонці все одно б створили 2-3 стовідсоткові моменти біля воріт Бущана. Так, забив, в результаті, Піке, але раніше декілька разів міг відзначитися Люк де Йонг. Найприкріше, що наприкінці Динамо могло забити, стало наближатися до чужого воротарського майданчика, але потім знову зупинилось і перемудрило з обороною. Більшого можна було очікувати від Буяльського, Циганкова і Супряги.

Динамо варта було починати гру так, як воно відіграло у другому таймі. Адже втрачати киянам вже нічого, і ризик був би цілком доречний. Тим більше, у нинішньої Барселони все одно багато чого не виходить, вона виграла на класі. Тепер киянам потрібно добре розібрати цю гру, ну і щодо Супряги якесь рішення прийняти. На жаль, Владислав так і не зробив крок вперед – з юнацького у дорослий футбол", – сказав Левченко у коментарі FootBoom.

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