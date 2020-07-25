Левченко спрогнозував екс-гравця збірної України, який увійде у тренерський штаб Луческу

"Вангую на кавовій гущі. У мене якесь шосте чуття, що помічником Луческу стане Слава Шевчук", – написав Левченко в Twitter.

Луческу обрав собі тренерський штаб у Динамо

Легенда Шахтаря В'ячеслав Шевчук вже має тренерський досвід, у сезоні 2018/19 він очолював донецький Олімпік, після чого став експертом на телеканалі Футбол.

Нагадаємо, Мірча Луческу підписав контракт з Динамо на 2 роки з можливістю пролонгації ще на рік. За підсумками минулого сезону УПЛ кияни посіли другу сходинку, що дозволить їм зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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