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Левченко спрогнозував екс-гравця збірної України, який увійде у тренерський штаб Луческу

17:28 - Читать на русском
Левченко спрогнозував екс-гравця збірної України, який увійде у тренерський штаб Луческу
Мірча Луческу та Андрій Шевченко / Фото УАФ

Колишній хавбек національної команди України Євген Левченко порадив асистента новоспеченому наставнику Динамо.

"Вангую на кавовій гущі. У мене якесь шосте чуття, що помічником Луческу стане Слава Шевчук", – написав Левченко в Twitter.

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Легенда Шахтаря В'ячеслав Шевчук вже має тренерський досвід, у сезоні 2018/19 він очолював донецький Олімпік, після чого став експертом на телеканалі Футбол.

Нагадаємо, Мірча Луческу підписав контракт з Динамо на 2 роки з можливістю пролонгації ще на рік. За підсумками минулого сезону УПЛ кияни посіли другу сходинку, що дозволить їм зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу В'ячеслав В'ячеслав Шевчук Євген Левченко
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