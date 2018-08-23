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Левченко: Шевченко сказав, що потрібно Динамо для перемоги у домашній грі проти Аякса

21:24 939 Читать на русском
Левченко: Шевченко сказав, що потрібно Динамо для перемоги у домашній грі проти Аякса
Євген Левченко / фото із соцмереж

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко поділився враженнями від матчу Динамо в плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Аякса.

"Гра була цікавою, моменти були у обох команд. Динамо в перші хвилини трохи випадало, а Аякс створював свої моменти, після яких і забив перший гол.

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Мені, все ж, здається, що перед матчем у гравців Динамо було певне хвилювання. Два м'ячі Аякса після забитого гола Динамо говорять про те, що голландці в цьому матчі були сильнішими. Однак, говорити про те, що гра вже зроблена, я б не став. У Динамо ще буде шанс.

Андрій Шевченко подивився весь матч. Ми розмовляли з ним, він чудово проаналізував деякі моменти, особливо в нападі. Він сказав, що киянам потрібно більше рухатися попереду, щоб виграти в домашній зустрічі", – сказав Левченко в ефірі телеканалу Футбол 1.

Теги
Динамо Динамо Ліга чемпіонів Андрій Шевченко Андрій Шевченко Євген Левченко
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