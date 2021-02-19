"Нічия Динамо в Києві з Брюгге, звичайно, погіршила шанси киян на загальний успіх. Бельгійці грали у Києві на нічию і добилися її, хоча той же Дост міг ще раз засмутити киян. В цілому, від гри і результату Динамо залишилися не дуже позитивні враження.

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Сподівався, що Динамо вже трохи навчилося грати першим номером, тим більше, що Брюгге приїхав до Києва без кількох провідних гравців і головного тренера. Але, на жаль, скористатися перевагою свого поля і кадровими проблемами суперника Динамо не зуміло. Атакувальної гри з позиції першого номера не вийшло. Зараз поки що Динамо більше підлаштовується під суперника, діє не одноманітно, але передбачувано. Це треба змінювати. Якщо у чемпіонаті вдалося підтягнутися у боротьбі з Шахтарем, то на європейській арені цього недостатньо, помарки видно відразу. Європейський футбол інший.

Що стосується пропущеного гола зі стандарту, то, звичайно, на мій погляд, непрофесійно з боку Луческу висловлювати претензії воротареві Георгію Бущану відразу після матчу на камеру, а не в роздягальні у присутності команди. Такі висловлювання не личать Містеру. Тим більше, що не можна всіх собак за пропущений гол вішати на Бущана, адже той же Бєсєдін визнав свою помилку. Жора більше помилився позиційно, адже потрібно було або до кінця виходити з воріт і зносити м'яч разом з головою суперника, або залишатися на лінії. Але одного Бущана звинувачувати не можна. У моєму розумінні, це була колективна помилка.

Матч-відповідь? Брюгге до першого матчу був фаворитом, залишається ним і тепер. Команда буде мотивована ще більше. Але для Динамо нічого катастрофічного теж немає. Потрібно додати у грі в середній лінії, тому що там є провали. Бракує гравця, який може прийняти, розгорнути гру, віддати пас. Наявні гравці не до кінця виконують ці функції. Тому переживання за матч Динамо тривожні", – сказав Левченко у коментарі виданню Meta Ratings.

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