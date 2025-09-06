– Які враження залишились після матчу України з Францією?

– Двоякі, адже ми побачили дві різні гри. У першому таймі ми діяли невпевнено, хоча Франція грала повільно, лише пресингувала різко та з розумінням. Ми ж трохи перегоріли, надто багато дивилися на суперника, і Франція, скориставшись нашими помилками, забила гол.

Після пропущеного гола ми розгубились, й було зрозуміло, що тепер грати буде дуже складно, потрібно відкриватися. Однак у другому таймі все змінилося. Нам вдалося переналаштуватися, ми пресингували, діяли набагато впевненіше, знаходили вільні зони. Ми комбінували, перекочували м’яч зліва направо й навіть мали моменти, коли могли забивати. Як Довбик чи Забарний. Якийсь період ми грали на рівних з однією з найкращих країн світу, і це дуже приємно бачити.

– Оцініть ставку з перших хвилин на Довбика, а не Ваната, який перебуває в кращому тонусі?

– Тут завжди буде дискусія. Якби Довбик використав свій момент, ми б усі казали, що він супермолодець. Проти таких сильних фізично захисників, як у французів, Довбику було дуже складно. Він декілька разів навіть підіймав руки, розуміючи, що йому важко боротися. Якщо ти вибираєш силового нападника, йому потрібно "підносити снаряди".

Якщо ж ти вибираєш Ваната, який більш мобільний, рухливий і настирний, це може зіграти. Тим більше, що Ванат зараз перебуває на моральному підйомі. У Довбика ж, на мою думку, у клубі не все гаразд. Тренерський штаб, певно, керувався тим, у якому стані гравці були за декілька днів до матчу, але, якщо вони обрали Довбика, їм варто було враховувати, що він матиме складнощі.

– Багато критики було на адресу Судакова через перший пропущений гол. Як ви оціните гру в захисті в цей момент, зокрема наших опорників?

– У тому моменті ми трохи розгубилися. Вся наша оборона змістилася на правий фланг, щоб перекрити суперників, і там утворилася серія помилок. Так, Судаков не добіг, і він біг назад не на сто відсотків. Але це не тільки його провина. Там було багато наших гравців, які не бачили Олісе, що набігав, і дивилися тільки на м’яч. Тому вішати всіх собак на Судакова неправильно.

– Кого б ви виділили як найкращого гравця в нашому складі?

– Якщо не враховувати помилку при другому пропущеному, то Забарний. Впоратися з Мбаппе один в один дуже складно, тому вважаю, що Ілля зіграв впевнено. Загалом, у другому таймі мені дуже сподобалися командні дії. Якщо після червневих товариських матчів у Канаді ми критикували збірну, то зараз я бачу потенціал, є гравці, які можуть грати у футбол на високому рівні. Але нам не вистачає цього на весь матч.

– Як травми вплинули на цей матч? Наприклад, через відсутність Миколенка на лівому фланзі довелося грати Зінченку, який зовсім не в тонусі.

– Зінченко не зіпсував каші. Він має величезний досвід та розуміння гри, і таких гравців нам дуже не вистачає. Він на сто відсотків професіонал. Навіть коли він не потрапляв до основного складу Арсенала, він робив усе, щоб бути у топовому фізичному стані. Такі гравці, як Ярмоленко чи Степаненко, вже відходять, і це нормальний процес. Ми всі розуміємо, що час Ярмоленка минає, але коли ти розумієш, що він ще може принести якусь користь для нашої збірної, то чому б не викликати його?

Тут нам потрібно знайти шикарний баланс між молоддю та досвідом, щоб давати дорогу новим талантам, але водночас використовувати тих, хто ще може принести користь команді.

– Наостанок оцініть результат: справедливий чи не пощастило добитися нічиєї?

– Не думаю, що нічия була б закономірним результатом. Водночас ми на сто відсотків награли на один гол. Справедливо, якби гра закінчилась з рахунком 2:1. Відверто кажучи, ми грали на своїх максимальних обертах у другому таймі, тоді як Франція могла ще додати, – сказав Левченко у коментарі Tribuna.

