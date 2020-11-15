Відомий експерт Євген Левченко поділився першими враженнями від поразки збірної України в матчі з німцями.

"Результат несправедливий. Три стійки – просто неймовірний нефарт. Мені сподобалося багато моментів в грі збірної України.

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Але німці грали та виграли на класі. Рахунок міг бути 2:3, тому що на перемогу ми не награли", – сказав Левченко в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, у передостанньому матчі групи А4 Ліги націй Україна на виїзді поступилась збірній Німеччини (1:3). Після 5-ти турів команда Шевченка розташувалась на третій сходинці турнірної таблиці з шістьма очками. Німеччина лідирує, Іспанія йде другою, а замикає квартет Швейцарія.

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