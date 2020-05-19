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Левченко пророкує майбутнє Соболю у топ-лігах – експерт перерахував основні якості гравця збірної України

15:55 308 Читать на русском
Левченко пророкує майбутнє Соболю у топ-лігах – експерт перерахував основні якості гравця збірної України
Едуард Соболь / Фото ФК Брюгге

Український захисник Едуард Соболь нещодавно став чемпіоном Бельгії у складі Брюгге, тому продовжує отримувати компліменти від старших колег.

"Я думаю, сьогодні Соболь є міцним оборонним редутом. Брюгге завжди намагається грати з високим пресингом. Серед головних якостей Едуарда – швидкість, підключення вперед.

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Якщо брати глобально, то шанс Соболя заграти в Європі на найвищих ролях мені здається реальним", – заявив екс-гравець збірної України, а нині експерт ТК Футбол Євген Левченко.

Нагадаємо, Едуард захищає кольори Брюгге на правах оренди, його контракт належить Шахтарю. Зараз бельгійці ведуть активні перемовини щодо викупу 25-річного захисника збірної України.

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Теги
Українці за кордоном Бельгія Євген Левченко Едуард Соболь Едуард Соболь Брюгге Брюгге
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