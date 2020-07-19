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Левченко пророкує Кравцю швидке повернення у збірну України

12:43 - Читать на русском
Левченко пророкує Кравцю швидке повернення у збірну України
Артем Кравець / УАФ

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко висловився щодо перспектив форварда турецького Кайсеріспора Артема Кравця у команді Андрія Шевченка.

"Хочеться вірити, що конкуренція серед нападників у збірній зростає. Коли Кравець у формі, він мені подобається своїм гольовим чуттям, і у фізичному плані футболіст викладається по повній. Якщо він продовжить в тому ж дусі, то місце у збірній для нього, думаю, знайдеться.

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Не можу також не відзначити і деяких інших наших хлопців. Хочу привітати Женю Шахова з першим голом за Лечче. Діма Чигринський в АЕКу немов перекваліфікувався з центрального захисника в бомбардири. Приємно спостерігати за тим, що у багатьох українських гравців добре складаються справи в Європі", – сказав Левченко у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Кравець зумів відзначитись за свою команду в останніх чотирьох матчах з п'яти. Загалом у поточному сезоні Артем провів за Кайсеріспор 20 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 9 голів.

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