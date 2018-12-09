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Левченко представлятиме Україну на чемпіонаті світу з футгольфу

22:28 119 Читать на русском
Левченко представлятиме Україну на чемпіонаті світу з футгольфу
Євген Левченко / Фото з соцмереж

Колишній гравець збірної України Євген Левченко змагатиметься на чемпіонаті світу з футгольфу.

"Marrakech. Ready for World Cup Footgolf tournament! Вже завтра розпочинається чемпіонат світу з футгольфу. Більше 30 країн і понад 500 кращих футгольферів світу візьмуть участь у турнірі!

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Ну і я один з них. Побажайте мені успіху", – написав Левченко в твіттері.

Футгольф – це гра схожа на гольф, але в ній використовується футбольний м’яч, відповідно збільшені і лунки. Перемагає той гравець, який пройде все поле, а це 9 або 18 лунок, з найменшою кількістю ударів. У футгольф грають на полі для гольфу.

Теги
Збірна України Євген Левченко
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