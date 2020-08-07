Левченко порівняв Маліновського з гумкою

"За складом ПСЖ, можливо, і сильніший, але не варто забувати, що у Франції чемпіонат не догравався, до того ж невідомо, наскільки серйозна травма у Кіліана Мбаппе і Марко Верратті. Аталанта – на ходу. Не думаю, що поразка від Інтера позначиться на бойовому стані "бергамасків". Буду вболівати за італійців в першу чергу тому, що там виступає український футболіст.

Маліновський – це маленький Мессі, – екс-керівник академії Шахтаря

Без сумніву Маліновський може стати лідером Аталанти в наступному сезоні. Півзахисник розтягується, як гумка (усміхається). Європейська школа пішла Малиновському на користь. Півзахисникові було не дуже складно влитися в колектив. У перший свій сезон увійти в топ-100 кращих футболістів Серії А багато вартує. Не знаю, чому Джан П'єро Гасперіні в основному випускає футболіста на заміну, але те, що Малиновський вносить вагомий внесок в перемоги Аталанти, факт", – цитує експерта Команда1.

Нагадаємо, поєдинок Аталанта – ПСЖ пройде 12 серпня у Лісабоні. Чвертьфінальна стадія ЛЧ складається з одного матчу.

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