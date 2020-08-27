Левченко оцінив тактику Динамо у матчі проти Шахтаря
17:06 - Читать на русском
Український експерт Євген Левченко поділився думками щодо поєдинку Шахтар – Динамо.
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
83’ Фран Соль
"Читаю багато висловлювань про припаркований "автобус" Динамо. Так, звичайно, це правда, але хіба не результат головний?
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Було б самогубством грати відкрито нинішньому Динамо з таким Шахтарем. Гра забудеться, а результат і мета – досягнуті", – коментує гру киян Левченко у своєму Твіттері.
Нагадаємо, Динамо впевнено перемогло Шахтар у матчі за Суперкубок (3:1) завдяки голам Де Пени, Жерсона та Соля.
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