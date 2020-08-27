"Читаю багато висловлювань про припаркований "автобус" Динамо. Так, звичайно, це правда, але хіба не результат головний?

Шахтар – Динамо: Де Пена назвав переломний момент Суперкубка

Було б самогубством грати відкрито нинішньому Динамо з таким Шахтарем. Гра забудеться, а результат і мета – досягнуті", – коментує гру киян Левченко у своєму Твіттері.

Нагадаємо, Динамо впевнено перемогло Шахтар у матчі за Суперкубок (3:1) завдяки голам Де Пени, Жерсона та Соля.

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