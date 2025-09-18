"Багато хто хоче бачити біля керма збірної деяких людей, які раніше тренували національну команду, але зараз тривалий час без роботи на найвищому рівні. Але це крок назад. Зараз футбол дуже швидко розвивається і наставник повинен бути на коні, при роботі.

Знову-таки, якби була моя воля, я б дав карт-бланш молодому і перспективному тренеру, щоб він надав свій план і дотримувався його. Наприклад, Руслан Ротань, це хоч і радикальне рішення, але я за інноваційні процеси, за фахівців, які по-європейськи дивляться на всі нововведення у футболі.

Якісний іноземний фахівець, на мій погляд, зараз не приїде в країну, де йде війна, де і тиск з боку громадськості дуже великий", – сказав Левченко для Sport.ua.

Нагадаємо, збірна України поступилася Франції (0:2) та зіграла внічию з Азербайджаном (1:1) у стартових матчах відбору до ЧС-2026. Руслан Ротань наразі очолює житомирське Полісся.

