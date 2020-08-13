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Левченко надихнув потенційних новачків збірної України

19:06 - Читать на русском
Левченко надихнув потенційних новачків збірної України
Євген Левченко / Getty Images

Відомий футбольний експерт Євген Левченко відверто прокоментував ситуацію у таборі національної збірної.

"Я радий, що тренерський штаб збірної не словом, а ділом дає шанс проявити себе новим гравцям і молоді. Це великий стимул для хлопців, якщо вони навіть і опиняться поза остаточним списком. Просто понюхати пороху в такому колективі багато вартує.

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У Андрія Шевченка є кістяк команди, але, знову ж таки, дорога в національну збірну відкрита всім. Колектив давно не збирався, всі скучили один за одним. Це дозволить команді зіграти з шаленим настроєм. А взагалі в збірній бували парадоксальні випадки, коли гравці, практично не граючи в своїх клубах, у збірній показували прекрасний футбол", – цитує Левченка Команда 1.

Нагадаємо, що вже 3 вересня підопічні Шевченка зіграють вдома зі Швейцарією у матчі Ліги націй, а 6 вересня – з іспанцями на виїзді.

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Теги
Андрій Андрій Шевченко Збірна України Євген Левченко
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