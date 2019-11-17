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Левченко: На Євро-2020 ми зможемо побачити, як Україна грає з топовими збірними

21:30 49 Читать на русском
Левченко: На Євро-2020 ми зможемо побачити, як Україна грає з топовими збірними
Сербія – Україна – 2:2

Колишній гравець збірної України Євген Левченко віддав належне команді Андрія Шевченка після камбеку в поєдинку проти Сербії (2:2).

9’ Душан Тадіч
56’ Алєксандар Мітровіч
 
Роман Яремчук 33’
Артем Бєсєдін 90+3’
9’ Душан Тадіч
33’ Роман Яремчук
56’ Алєксандар Мітровіч
90+3’ Артем Бєсєдін

"Можливо, матч був не найкрасивішим, але ми побачили, що наша збірна вміє боротися до кінця. Приємно, що навіть без чотирьох лідерів команда показала не найкращу, але цілком якісну моментами гру.

Сербія – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Я отримав задоволення від роботи з такою збірною, коли ми могли коментувати, критикувати і насолоджуватися. Ми часто говорили, що була доля везіння, що були перемоги "на жилах". Але сказати, що команда не росте, було б абсурдом. Тут заслуга як гравців, так і тренерів.

Я радий, що у нас з'являється згуртований колектив. На чемпіонаті Європи ми зможемо побачити, як команда грає з топовими збірними.

Те, що у нас є своя лінія, яку ми гнемо до кінця, дуже приємно. При всіх моментах, команда виросла, подорослішала. Я із задоволенням дивлюся, насолоджуюся і пишаюся нашою збірною", – розповів Левченко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини Євро-2020 пройде 30 листопада. Україна гарантувала собі місце в першому кошику.

Україна в Сербії вирвала драматичну нічию завдяки Бєсєдіну, завершивши відбір Євро-2020 без поразок

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Теги
Сербія - Україна Збірна України Україна Україна Євро-2020 Євген Левченко
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