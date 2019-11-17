Левченко: На Євро-2020 ми зможемо побачити, як Україна грає з топовими збірними

Колишній гравець збірної України Євген Левченко віддав належне команді Андрія Шевченка після камбеку в поєдинку проти Сербії (2:2).

"Можливо, матч був не найкрасивішим, але ми побачили, що наша збірна вміє боротися до кінця. Приємно, що навіть без чотирьох лідерів команда показала не найкращу, але цілком якісну моментами гру.

Сербія – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Я отримав задоволення від роботи з такою збірною, коли ми могли коментувати, критикувати і насолоджуватися. Ми часто говорили, що була доля везіння, що були перемоги "на жилах". Але сказати, що команда не росте, було б абсурдом. Тут заслуга як гравців, так і тренерів.

Я радий, що у нас з'являється згуртований колектив. На чемпіонаті Європи ми зможемо побачити, як команда грає з топовими збірними.

Те, що у нас є своя лінія, яку ми гнемо до кінця, дуже приємно. При всіх моментах, команда виросла, подорослішала. Я із задоволенням дивлюся, насолоджуюся і пишаюся нашою збірною", – розповів Левченко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини Євро-2020 пройде 30 листопада. Україна гарантувала собі місце в першому кошику.

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