"Я хотів би, щоб Судакову вдалося підтвердити свою якість гри на полі, підтвердити актуальність свого цінника і переїхати до Європи. Коли дивлюся ціну на Георгія, то очі на лоба лізуть.

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Наскільки обгрунтована ціна за Судакова? Коли український клуб продає гравця за такі гроші, то це супер. Обгрунтованість ціни визначає та команда, яка хоче його придбати. Якщо вони готові, то очевидно, що так. Якщо Судаков зможе знайти свою команду, то це позитивно вплине на його кар'єру.

Цей гравець переріс УПЛ, тому хочеться подивитися на нього у кращому чемпіонаті. Гляньте, скільки наших хлопців грають за кордоном. Частина з них займають провідну роль у своїх командах. Це важливо для подальшого розвитку нашої збірної", – сказав Левченко у коментарі LB.ua.

Нагадаємо, у сезоні, що минув, Судаков у 34-х матчах забив 10 голів і віддав 6 асистів. Transfermarkt оцінює його у 35 млн євро.

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