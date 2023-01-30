"Буде дуже добре, якщо Забарний перейде до топового чемпіонату. Впевнений, що він вже готовий до цього виклику", – написав Левченко на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Клуб АПЛ хоче підписати Забарного до закриття трансферного вікна, – джерело

Нагадаємо, напередодні з'явилась інформація про бажання Астон Вілли підписати українця до закриття зимового трансферного вікна. Українця, буцімто, особисто хоче бачити Унаї Емері – англійці готові викласти за футболіста збірної України 13 мільйонів фунтів.

До слова, Забарний – вихованець Динамо. У поточному сезоні провів за "біло-синіх" 25 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 15 млн євро.

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