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Левченко: Футболісти повинні починати думати про хорошу роботу до завершення кар'єри

08:26 297 Читать на русском
Левченко: Футболісти повинні починати думати про хорошу роботу до завершення кар'єри
Євген Левченко / соцмережі

Президент профспілки футболістів Нідерландів Євген Левченко розповів про свою нинішню роботу.

"Я розглядаю це не як роботу, а як покликання. Це логічний крок для мене. Як гравець я також допомагав іншим. У мені це є.

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Це дуже серйозна організація, яку поважають у всьому світі. Ми прогресивні і повинні такими залишатися. Я ще на етапі вивчення, але вже можу сказати, що не буду нічого радикально міняти. Інтереси гравців мають першорядне значення.

Є футболісти-мільйонери, які можуть забезпечити себе після кар'єри, але це лише мала група. Багатьом гравцям доводиться працювати. Вони повинні починати думати про це вже під час кар'єри.

Будь-хто може стати агентом, але є свої підводні камені. Не всі вони однаково здібні і прозоро діють. Від цього можуть страждати їхні футболісти.

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Відновлення після перельотів в сучасних реаліях може стати проблемою для гравців. В результаті підвищується ризик травм. У Голландії з цим немає такої проблеми, як в Англії або Іспанії, але ми теж повинні запобігати перевантаження гравців.

Також важливо знайти баланс між жіночим і чоловічим футболом. Профспілка може і повинна мати більше значення для гравців", – цитує Левченка Sporten Strategie.

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