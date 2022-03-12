"Моя позиція дуже проста і, мені здається, дуже жорстка: я вважаю, що ФІФА має ухвалити рішення відправити кожного футболіста назад до Росії. Мовчання – знак згоди.

"Це ніж у спину": Левченко шокований позицією Ордеця, який залишився в країні-агресорі

Якщо ви не розповідаєте і не кажете, що "ми проти війни, ми проти таких вбивств" – це просто сором для російського футболу, для російських футболістів.

Я можу зробити виняток для таких гравців, як Федір Смолов, який справді висловився проти війни, а решта ж просто язики в дупу засунули, вибачте за вираз, і це для мене абсолютно неприйнятно", – сказав Левченко у програмі "Денисов Time".

Нагадаємо, вранці 24 лютого російські війська без оголошення війни напали на територію України. Загарбники сподівалися завоювати нас за кілька днів, але українці успішно руйнують кровожерливі плани Путіна та його армії. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями.

Росія напала на Україну: проблеми Челсі, родина Шевченка прихистила постраждалих, Зеніт захищає Тимощука (LIVE)