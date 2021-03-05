Колишній гравець збірної України Євген Левченко зізнався, що готовий спробувати свої сили в українському чи російському чемпіонатах, щоб змінити ситуацію з вихованням молодих гравців на прикладі Нідерландів.

"Мої нідерландські колеги, які працювали в Шахтарі, говорили, що від них спочатку вимагали результат. А вони сказали: "Його одразу не буде, ми почнемо вибудовувати відносини з футболістами так, щоб вони нам довіряли". І їм довелося зламати систему. Зате з'явилися талановиті хлопці: Зінченко, Матвієнко, Коваленко, Ордець. Це все вихідці з Шахтаря, їх тренували нідерландці.

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Чи допускаю можливість попрацювати в Росії чи Україні і спробувати змінити ситуацію? Так. Багато процесів, які відбуваються там, мені не подобаються, їх можна вибудовувати по-іншому. Але, розумієте, щоб міняти систему, потрібні правильні люди, правильна команда. А ще бажання людей змінюватися.

Коли багатьох людей все влаштовує, нічого не зміниться. Ось в наших країнах є футбол, кілька непоганих команд, але як такого продукту немає. Топтання на місці. Колосальна залежність від бюджетів: в Україні – від олігархату, в Росії – від держави.

Ця залежність ніколи не дає впевненості в завтрашньому дні ні футболістам, ні людям, які працюють у клубах. Ти не можеш вибудовувати довгострокову політику. Хоча є приклад тієї ж Польщі. Тобто реформи – не утопія, це можливо", – цитує Левченка Sports.ru.

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