Левченко б'є на сполох через травму Степаненка

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко прокоментував травму лідера "синьо-жовтих" Тараса Степаненка.

"Травма Степаненка – це серйозний удар по балансу в нашій збірній. Один з найважливіших, непримітних, недооцінених гравців. Найскорішого одужання", – написав Левченко в Twitter.

Нагадаємо, що Степаненко через проблеми з коліном ризикує пропустити тривалий термін – хавбеку "гірників" необхідна операція на меніску. Тарас є незамінним опорником у збірній України та лідером Шахтаря.

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