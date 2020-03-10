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Левченко б'є на сполох через травму Степаненка

09:14 1633 Читать на русском
Левченко б'є на сполох через травму Степаненка
Тарас Степаненко / Шахтар

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко прокоментував травму лідера "синьо-жовтих" Тараса Степаненка.

"Травма Степаненка – це серйозний удар по балансу в нашій збірній. Один з найважливіших, непримітних, недооцінених гравців. Найскорішого одужання", – написав Левченко в Twitter.

Нагадаємо, що Степаненко через проблеми з коліном ризикує пропустити тривалий термін – хавбеку "гірників" необхідна операція на меніску. Тарас є незамінним опорником у збірній України та лідером Шахтаря.

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Теги
Євро-2020 Шахтар Шахтар Збірна України Тарас Степаненко Тарас Степаненко Євген Левченко
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