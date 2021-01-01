"Найкращий матч? Якщо брати за виконанням і якістю, то, звичайно, це домашній поєдинок Ліги націй проти іспанців. Мені ця гра у виконанні "синьо-жовтих" сподобалася в плані психології. Ця перемога (1:0) показала, що збірна України може протистояти найкращим командам Європи. І нехай у підопічних Луїса Енріке була велика перевага, наша команда не розвалювалася, а потім і "вколола" суперника...

Дві гармати Маліновського опинились у топі голів Аталанти за 2020 рік

Найкращий гравець? Вся наша команда в 2020-му прогресувала. Проте, найкращим, на мій погляд, був Маліновський. Його рівень гри завжди був на висоті, навіть в програних поєдинках. Потенціал півзахисника ще не вичерпаний. Цей футболіст зростає, перш за все, в ментальному плані", – цитує Левченка Команда 1.

Зауважимо, наша національна команда вилетіла з найвищого дивізіону Ліги націй, зокрема і через технічну поразку від Швейцарії. Руслан Маліновський провів 5 матчів у 2020 році у складі збірної України, відзначившись 1 голом.

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