Левченко – про трансфер Соля в Динамо: Це той унікальний випадок, коли гравець підходить клубу, а клуб – гравцеві

Екс-хавбек збірної України Євген Левченко оцінив перспективи в Динамо нападника Франа Соля.

"Головна чеснота Франа – його висока результативність у двох останніх сезонах. Якщо говорити про козирі, то це нападник, який вміє не тільки забивати, а й відмінно підігравати партнеру, він – справжній командний гравець.

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Переваг у Соля дійсно багато: він не боїться брати ініціативу на себе, здатний обіграти візаві один в один, непогано грає головою і при цьому не зазнається, швидко адаптується в колективі і ніколи не цурається чорнової роботи.

Мінуси? Один. Його не можна назвати супершвидкісним гравцем. Проте, в цілому, можна сказати, що Фран - футболіст з правильним менталітетом, він швидко завоював серця всіх шанувальників Віллема і, по ідеї, повинен нормально прижитися в Києві.

Якщо порывнювати, то я б сказав, що щось середнє між Мораєсом і Мбокані. Конголезець – форвард таранного типу, тоді як Соль – гравець витончений і у нього, безумовно, краща техніка роботи з м'ячем. Але, як і Мбокані, Соль може продавити захисника і добре прикрити м'яч корпусом. Він міцний, твердо стоїть на ногах і вміє легко розвертатися.

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На мій погляд, це той унікальний випадок, коли гравець підходить клубу, а клуб – гравцеві. Так як найсильніша лінія в Динамо – все ж фланги, де Вербіч і Циганков можуть забезпечити якісними прострілами центрфорварда. Соль, незважаючи на високу індивідуальну майстерність, все ж залежний від півзахисту, а флангові передачі для нього -– вибачте за каламбур – і хліб і... сіль", – цитує Левченка Спорт-Експрес.