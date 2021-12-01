Леванте звільнив другого тренера за сезон – команда досі без перемог і на дні таблиці
00:22 - Читать на русском
Найгірша команда іспанської Прімери панічно намагається рятувати ситуацію.
Леванте на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення Хав'єра Перейри з посади головного тренера.
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Для "жабенят" це вже друга відставка упродовж сезону. Після 8 турів виганяли Пако Хемеса, але Перейра не зміг зарадити ситуації. 15 матчів без перемог, остання сходинка і відставання від зони порятунку на 5 очок – таке нинішнє становище Леванте.
Тимчасово виконувачем обов'язків головного тренера призначений Алессіо Ліскі, який раніше працював з молодіжною командою левантійців.
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