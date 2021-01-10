Іспанія, Ла Ліга, 18-й тур

Леванте – Ейбар – 2:1

Голи: Мелеро, 65, Моралес, 77 – Інуї, 51

Кадіс – Алавес – початок матчу о 17:15

Севілья завдяки хет-трику Ен-Несірі здолала Реал Сосьєдад і впритул наблизилась до Барселони

Сусіди по турнірній таблиці – Леванте та Ейбар – провели наднудний перший тайм. Команди не спромоглись бодай на один удар у площину воріт і справедливо пішли на перерву за нічийного рахунку. З цікавого, хіба що епізод на 4-й хвилині, коли сфера влучила у руку гравцю Ейбара у його штрафному майданчику, проте арбітр проігнорував цей епізод.

Після відпочинку гості несподівано вийшли вперед. Захисник Леванте під пресингом припустився дитячої помилки, втративши м'яч, і Такасі Інуї з району одинадцятиметрової позначки влучно пробив повз голкіпера. В середині другої сорокап'ятихвилинки господарі втекли у стрімку контратаку, Хосе Луїс Моралес отримав закидання з глибини поля, промчався з м'ячем правим флангом і прострілив у воротарський суперника. Набігаючий Гонсало Мелеро потужним ударом мало не порвав сітку. Згодом Хорхе де Фрутос виходив сам на сам з голкіпером гостей, однак в останній момент відпасував на Хосе Луїса Моралеса і той збільшив перевагу Леванте. Сил і потужностей Ейбара на те, аби відігратись, не вистачило.

Перемога принесла Леванте 21 очко і дозволила піднятися на дев'яту сходинку турнірної таблиці Ла Ліги, Ейбар з 19-ма балами опустився на тринадцятий щабель.

Барселона знищила Гранаду – Мессі та Грізманн заперечують міф про несумісність, Лео побив рекорд Роналду