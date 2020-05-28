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Леванте запланував змінити стадіон на фініші сезону

14:53 55 Читать на русском
Леванте запланував змінити стадіон на фініші сезону
Тренування "жаб" / твіттер Леванте

Середняк іспанської першості Леванте сподівається зіграти домашні матчі після рестарту сезону за майже 200 кілометрів від дому.

Ла Ліга отримала запит від "жаб" щодо можливості зіграти решту матчів сезону 2019/20 в Аліканте, повідомляє Marca.

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Леванте хоче скористатися проведенням матчів для глядачів, щоб провести ремонтні роботи на власній домашній арені – Сьюдад де Валенсія. Тимчасовим стадіоном левантійців може стати Сьюдад Депоріва Каміло Кано, розташований у передмісті Аліканте Ла-Нусії.

Сезон 2019/20 у Ла Лізі відновлять 11 червня. Леванте до кінця першості зіграє 6 домашніх поєдинків – проти Севільї, Бетіса, Реал Сосьєдада, мадридського Атлетіко, Атлетіка та Хетафе.

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Іспанія Сьюдад де Валенсія Леванте Леванте
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