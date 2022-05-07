Програму 35-го туру в Ла Лізі відкривала зустріч у Валенсії, де Леванте приймав Реал Сосьєдад. Матч був надзвичайно важливим для обох команд: гості відставали від зони ЛЧ на 5 очок і не мали права на ще одну осічку, а господарі йшли у зоні вильоту – втім, до рятівної 17-ї позиції не вистачало всього 6 залікових балів. У таких умовах нічия нікого не влаштовувала.

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Перший тайм пройшов на рівних, однак завершився без забитих голів. По перерві ж Леванте серйозно додав у агресії, заслужено відкривши рахунок на 53-й хвилині – це Мірамон отримав передачу на правий край штрафного й бахнув під дальню стійку. Втім, Реал Сосьєдад відігрався вже через 13 хвилин: Ісак потужно пробив у поперечину, а Горосабель, підібравши м'яч, виконав точну подачу на Давіда Сілву – 1:1!

Леванте все одно не збавив у активності, створюючи момент за моментом. "Жабам" не вистачало тільки реалізації, але їм пощастило на 89-й хвилині – господарі заробили пенальті. Мелеро з "позначки" впевнено розвів м'яч та голкіпера. 2:1. Цей рахунок виявився остаточним.

Таким чином, Леванте набрав 29 очок, піднявшись на 19 позицію. Реал Сосьєдад залишився шостим у 5-ти очках від зони ЛЧ – і на вихідних цей розрив може збільшитись.

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