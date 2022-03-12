Леванте в рідних стінах розписав нічию з Еспаньйолом
Еспаньйол і Леванте в рамках поєдинку 28-го туру переможця не виявили (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2021/22, 28-й тур
Леванте – Еспаньйол – 1:1
Голи: Гомес, 80 – Пуадо, 50
Гранада – Ельче – початок о 17:15
Вільяреал – Сельта – початок о 19:30
Хетафе – Валенсія – початок о 22:00
Леванте відчайдушно бореться за виживання, але з кожним туром становище "жаб" стає все більш важким. Перед домашнім матчем проти Еспаньйола вони йшли на дні турнірної таблиці, відстаючи від рятівної 17-ї позиції на 7 очок, тож команду влаштовувала тільки перемога. Втім, у першому таймі команди обійшлись без голів.
За 4 хвилини по перерві каталонці ще й вийшли вперед зусиллями Пуадо, однак їм трішки не пощастило. Через пошкодження довелося замінити Дієго Лопеса, а резервний голкіпер втримати ворота "сухими" не зумів – на 80-й хвилині рахунок зрівняв Дані Гомес. 1:1! Цей гол став останнім у зустрічі. Нічия на "Сюідад де Валенсія".
Росія напала на Україну: вбивство юного футболіста, новий клуб для форварда Динамо і черговий удар по Абрамовичу (LIVE)