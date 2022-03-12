Чемпіонат Іспанії 2021/22, 28-й тур

Леванте – Еспаньйол – 1:1

Голи: Гомес, 80 – Пуадо, 50

Гранада – Ельче – початок о 17:15

Вільяреал – Сельта – початок о 19:30

Хетафе – Валенсія – початок о 22:00

Леванте відчайдушно бореться за виживання, але з кожним туром становище "жаб" стає все більш важким. Перед домашнім матчем проти Еспаньйола вони йшли на дні турнірної таблиці, відстаючи від рятівної 17-ї позиції на 7 очок, тож команду влаштовувала тільки перемога. Втім, у першому таймі команди обійшлись без голів.

За 4 хвилини по перерві каталонці ще й вийшли вперед зусиллями Пуадо, однак їм трішки не пощастило. Через пошкодження довелося замінити Дієго Лопеса, а резервний голкіпер втримати ворота "сухими" не зумів – на 80-й хвилині рахунок зрівняв Дані Гомес. 1:1! Цей гол став останнім у зустрічі. Нічия на "Сюідад де Валенсія".

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