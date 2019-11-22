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Леванте в меншості втримав перемогу над Мальоркою

22 листопада 23:56 12 Читать на русском
Леванте в меншості втримав перемогу над Мальоркою
Леванте – Мальорка– 2:1

У прем'єрному матчі 14-го туру Ла Ліги Леванте завдяки двом ефектним голам переграв у рідних стінах Мальорку (2:1).

52’ Марті Сальвадор Рожер
73’ Рубен Рочіна
87’ Хосе Кампанья
 
Дані Родрігес 65’
52’ Марті Сальвадор Рожер
65’ Дані Родрігес
73’ Рубен Рочіна
87’ Хосе Кампанья

Іспанський тиждень відкривав поєдинок між Леванте та Мальоркою. "Жаби" в разі перемоги могли б порівнятися за очками з Атлетіком, Гранадою, Хетафе та Валенсією, в той час як острів'яни мали шанс піднятися у середину турнірної таблиці. Можливо, це трішки тиснуло на футболістів, тому в першому таймі моментів було обмаль. Найяскравішими з них стали удар Будеміра головою на 12-й хвилині та прохід Майораля з пострілом у лівий нижній кут на 25-й – в обох випадках блискуче зіграли голкіпери. На перерву команди пішли без голів.

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В другому таймі все було набагато веселіше. Вже за сім хвилин після його початку Леванте вирвався уперед зусиллями Рохера, який у стрибку замкнув подачу Мірамона з глибини – 1:0. Мальйорка доволі швидко відігралася: на 65-й хвилині Састре з правого краю штрафного прострілив на лінію воротарського, а Родрігес звідти пробив у дотик – 1:1.

Втім, вже на 73-й Рочіна шедевральним ударом метрів з 35-ти точно в правий нижній кут забив другий гол Леванте. Зрівняти рахунок балеарці не змогли навіть у більшості (Кампанья отримав червону на 87-й хвилині), тож фінальний свисток зафіксував перемогу Леванте.

Таким чином, "жаби" набрали 20 очок і піднялися на десяту позицію, перебуваючи у чотирьох залікових балах від зони ЛЧ. Мальорка залишилась на шістнадцятій сходинці, маючи 14 пунктів в активі.

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Іспанія Леванте - Мальорка Леванте Леванте Мальорка Мальорка
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