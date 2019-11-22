Леванте в меншості втримав перемогу над Мальоркою

У прем'єрному матчі 14-го туру Ла Ліги Леванте завдяки двом ефектним голам переграв у рідних стінах Мальорку (2:1).

Іспанський тиждень відкривав поєдинок між Леванте та Мальоркою. "Жаби" в разі перемоги могли б порівнятися за очками з Атлетіком, Гранадою, Хетафе та Валенсією, в той час як острів'яни мали шанс піднятися у середину турнірної таблиці. Можливо, це трішки тиснуло на футболістів, тому в першому таймі моментів було обмаль. Найяскравішими з них стали удар Будеміра головою на 12-й хвилині та прохід Майораля з пострілом у лівий нижній кут на 25-й – в обох випадках блискуче зіграли голкіпери. На перерву команди пішли без голів.

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В другому таймі все було набагато веселіше. Вже за сім хвилин після його початку Леванте вирвався уперед зусиллями Рохера, який у стрибку замкнув подачу Мірамона з глибини – 1:0. Мальйорка доволі швидко відігралася: на 65-й хвилині Састре з правого краю штрафного прострілив на лінію воротарського, а Родрігес звідти пробив у дотик – 1:1.

Втім, вже на 73-й Рочіна шедевральним ударом метрів з 35-ти точно в правий нижній кут забив другий гол Леванте. Зрівняти рахунок балеарці не змогли навіть у більшості (Кампанья отримав червону на 87-й хвилині), тож фінальний свисток зафіксував перемогу Леванте.

Таким чином, "жаби" набрали 20 очок і піднялися на десяту позицію, перебуваючи у чотирьох залікових балах від зони ЛЧ. Мальорка залишилась на шістнадцятій сходинці, маючи 14 пунктів в активі.

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