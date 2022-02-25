Ельче в рамках прем'єрного матчу 26-го туру іспанської Прімери зазнав нищівної поразки від Леванте (0:3). Звіт читайте на "Футбол 24".

Леванте у поточному сезоні відчайдушно бореться за виживання. У випадку домашньої перемоги над дуже міцним Ельче "жаби" залишились би на дні таблиці Ла Ліги, однак до рятівної 17-ї сходинки їм не вистачало б уже тільки 6 очок. Втім, фаворитами пари однозначно вважалися гості.

Тим не менш, Леванте налаштувався й оформив не просто перемогу, а справжній розгром. Наприкінці досить сухого першого тайму рахунок відкрив Моралес, а в середині більш динамічного другого Де Фрутос подвоїв перевагу господарів. На 90-й же хвилині свіжий Мелеро вколотив третій і останній м'яч у ворота Ельче.

Таким чином, Леванте набрав 18 очок, збільшивши свої шанси на порятунок в еліті. Ельче, маючи в активі 29 залікових балів, залишився тринадцятим.