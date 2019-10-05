Леванте у гостях переграв Леганес: 8-й тур Прімери, матчі суботи

У неділю в рамках 8-го туру Прімери Леванте не без проблем здолав Леганес. Рахунок та звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 8-й тур

Леганес – Леванте – 1:2

Голи: Брейтвейт, 76 – Рожер, 45 (пен), Кампанья, 49

Валенсія – Алавес – початок матчу о 19:30

Осасуна – Вільяреал – початок матчу о 22:00

У рамках 8-го туру іспанської Прімери Леганес удома приймав Леванте. Перший тайм пройшов за незначної переваги господарів, однак саме гостям вдалось відзначитись першими. На 45-й хвилині Сіовас порушив правила у власному штрафному, арбітр вказав на позначку, а Сальвадор Рожер упевнено реалізував пенальті – 0:1. По перерві Кампанья фантастичним ударом зі штрафного на правому фланзі поцілив прямісінько у дев'ятку, тим самим заскочивши зненацька голкіпера, який зовсім не очікував удару з такої дистанції та позиції. На 76-й господарі зуміли один м'яч відквитати – свіжий Брейтвейт легко перегнав захисника після закидання з глибини та парашутом перекинув голкіпера. За кілька хвилин він же міг зрівнювати рахунок з пенальті, але голкіпер врятував для гостей 3 очки у матчі – 1:2 на користь Леванте у підсумку.

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