Леванте розписав результативну нічию з Еспаньйолом: 33-й тур Ла Ліги, матчі неділі

В рамках 33-го туру іспанської першості Еспаньйол зіграв унічию з Леванте. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 33-й тур

Леванте – Еспаньйол – 2:2

Голи: Везу, 62, Рочіна, 72 – Іглесіас, 16, Роха, 65

Вилучення: Рочіна, 74 (Леванте)

Хетафе – Севілья – початок матчу о 15:00

Реал – Атлетік – початок матчу о 17:15

Вільяреал – Леганес – початок матчу о 19:30

Бетіс – Валенсія – початок матчу о 21:45

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У першому матчі неділі 33 туру чемпіонату Іспанії Леванте приймав аутсайдера Еспаньйол. Левантійці востаннє перемагали ще 16 лютого і з такою грою ризикували покинути вищий дивізіон. "Папуги" навпаки в останніх матчах набрали непоганої форми і не збирались без бою дарувати супернику три очки.

Вже на 16-й хвилині гості взялись до справи: Борха Іглесіас відкрив рахунок у матчі. На останній хвилині першого тайму Еспаньйол забив вдруге, але арбітр, скориставшись системою VAR, гол відмінив. На 62-й хвилині Рубен Везу відновив "статус кво", та вже за три хвилини Марк Роха знову вивів Еспаньйол вперед. На 72-й хвилині Рубен Рочіна став героєм матчу зрівнявши рахунок, однак за мить – отримав другу жовту картку і був вилучений з поля.

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