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Леванте – Реал – 1:2 – відео голів та огляд матчу

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Леванте – Реал – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Леванте – Реал – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Реал

Реал мінімально переміг Леванте у 25 турі Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Леванте – Реал.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 25-й тур

Леванте – Реал – 1:2

Голи: Рохер, 61 – Бензема, 43 (пен), Бейл, 78 (пен)

Вилучення: Лопес (2-га жовта на лавці), Рочіна (2-га жовта на лавці) – Начо (2-га жовта)

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Незважаючи на статус фаворита, Реал не виглядав сильнішим за господарів у першій половині гри. "Вершкові" пішли на перерву переможцями лише завдяки реалізованому пенальті.

У другому таймі гравцям Леванте вдалось зрівняти рахунок. Ключовий епізод поєдинку трапився на 78-й хвилині. Хавбек Реала Каземіро різко завалився на землю у штрафному майданчику суперника симулюючи удар по нозі, хоча на відео чітко видно, що гравець Леванте навіть не торкнувся бразильця. Бейл успішно реалізував пенальті, чим і приніс перемогу "вершковим".

Після 25-ти турів чемпіонату Іспанії Реал посідає третю сходинку турнірної таблиці, відстаючи від Барселони на 9 пунктів.

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Леванте - Реал Мадрид: Неділя 24 лютого 2019

Леванте
Матч завершено
1 : 2
Реал Мадрид
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Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Леванте - Реал Мадрид Відеоновини Леванте Леванте
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