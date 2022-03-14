Півзахисники Кривбаса U-19 Олександр Мусолітін та Данило Панов приєдналися до Леванте, повідомляє офіційний сайт валенсійців.

Металіст офіційно відпустив найкращого бомбардира у чемпіонат Бразилії

Зазначається, що гравці тренуватимуться у клубі в рамках акції гуманітарної допомоги футболістам з України на час війни. До слова, обидва гравці працювали з головною командою Кривбаса на зборах у Туреччині і не встигли повернутися на батьківщину до того, як Росія вторглась на нашу територію.

Нагадаємо, Леванте після 28-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії останнім, маючи у своєму активі 19 очок. Кривбас пішов на зимову паузу другим і був одним з головних претендентів на вихід в УПЛ.

Росія напала на Україну: неоднозначна позиція Луческу і трансфер найкращого бомбардира Металіста (LIVE)