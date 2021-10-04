Валенсійці після чергової невдачі залишились без головного тренера.

Відомий фахівець Пако Лопес покинув Леванте, повідомляє офіційний сайт "жаб".

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Невтішні результати валенсійців змусили керівництво клубу попрощатися з 54-річним наставником. Останньою краплею стала поразка від Мальорки (0:1) у 8-му турі Ла Ліги – команда дотепер не знає смаку перемог у чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, Лопес очолив команду наприкінці сезону-2017/18. У поточному сезоні Леванте набрав всього 4 очки і посідає у турнірній таблиці Прімери вісімнадцяту сходинку.

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