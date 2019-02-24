toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЛІВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЧЕЛСІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВОРСКЛА - КАРПАТИ

Леванте – Реал Мадрид: пряма трансляція

20:45 155 Читать на русском
Леванте – Реал Мадрид: пряма трансляція
Леванте – Реал Мадрид: пряма трансляція

У матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги Реал зустрічається з Леванте. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч 25-го туру чемпіонату Іспанії Леванте – Реал Мадрид розпочнеться о 21:45 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

Іспанія25 турСьюдад де Валенсія (Валенсія)

Леванте - Реал Мадрид: Неділя 24 лютого 2019

Леванте
до матчу
29
хв
Реал Мадрид
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Леванте - Реал Мадрид Леванте Леванте
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
14
хв
Динамо
18:30
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук