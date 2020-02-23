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Леванте – Реал: Карвахаль шокований рішеннями арбітра – суддя двічі не зафіксував гру рукою

21:50 337 Читать на русском
Леванте – Реал: Карвахаль шокований рішеннями арбітра – суддя двічі не зафіксував гру рукою
Даніель Карвахаль / Marca

Захисник Реала Даніель Карвахаль оцінив арбітраж поєдинку 25-го туру іспанської Ла Ліги проти Леванте (0:1).

79’ Хосе Луїс Моралес
 
79’ Хосе Луїс Моралес

"Навіть суддівський комітет не знає, коли треба фіксувати гру рукою. Цього не знають ні судді, ні гравці. Це дивно.

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Тиждень тому ми були на три очки попереду Барселони, а тепер відстаємо на два. Не можна так засинати", – наводить слова Карвахаля Goal.

Нагадаємо, Реал поступився Леванте (0:1), а суддя прийняв кілька суперечливих рішень, не призначивши пенальті за гру рукою у штрафному "кажанів".

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Іспанія Даніель Карвахаль Даніель Карвахаль Реал Мадрид Реал Мадрид Арбітри Відеоновини Леванте - Реал Мадрид
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