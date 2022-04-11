Барселона дотиснула Леванте у 31-му турі Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Господарі на старті другого тайму пробивали два пенальті: удар Моралеса був точним, а от постріл Марті відбив тер Штеген. Барса відповіла чудовими голами Обамеянга й Педрі.

Барселона у компенсований час вирвала важку перемогу над Леванте – "жаби" пробили три пенальті у битві з п'ятьма голами

На 83-й, здавалось, Леванте встановив нічийний рахунок вже з третього пенальті, але Люк де Йонг вже традиційно ударом головою вирвав перемогу для "блаугранас". Команда Хаві йде другою, відстаючи від Реала на 12 пунктів. Леванте залишається на передостанній сходинці.