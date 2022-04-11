Леванте – Барселона – 2:3 – відео голів та огляд матчу з трьома пенальті у ворота "блаугранас"
09:44 - Читать на русском
Барселона дотиснула Леванте у 31-му турі Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
83’ Гонсало Мелеро
Педрі 63’
Люк де Йонг 90+2’
63’ Педрі
83’ Гонсало Мелеро
90+2’ Люк де Йонг
Господарі на старті другого тайму пробивали два пенальті: удар Моралеса був точним, а от постріл Марті відбив тер Штеген. Барса відповіла чудовими голами Обамеянга й Педрі.
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На 83-й, здавалось, Леванте встановив нічийний рахунок вже з третього пенальті, але Люк де Йонг вже традиційно ударом головою вирвав перемогу для "блаугранас". Команда Хаві йде другою, відстаючи від Реала на 12 пунктів. Леванте залишається на передостанній сходинці.
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