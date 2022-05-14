Нападник збірної Польщі Роберт Лєвандовскі як ніколи близький до прощання з Баварією.

Сьогоднішній матч проти Вольфсбурга може стати останнім для 33-річного форварда у футболці Баварії. Роберт вже навіть повідомив клуб про бажання піти.

Баварія підтвердила, що Лєвандовскі хоче покинути клуб – Барселона марить підписанням поляка

Поки не зрозуміло, як вирішиться ситуація, адже контракт Лєвандовскі чинний ще один сезон. Проте після гри з "вовками" нападник подав ще один знак, що його наміри цілком серйозні. Роберт підійшов поаплодувати фанатам і не зміг стримати сліз. Дуже схоже на прощання.

Зауважимо, що нинішній сезон став для Лєвандовскі восьмим у складі Баварії, з якою він виграв 19 трофеїв, включно з перемогою у Лізі чемпіонів. Загалом Роберт зіграв за клуб із Мюнхена 374 матчі (344 голи, 72 асисти).

До слова, цю кампанію поляк вкотре завершив найкращим бомбардиром першості (35 голів).

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій