Екс-наставник Карпат, Львова, Чорноморця та ЛНЗ Олег Дулуб поділився очікуваннями від дуелі між албанцями та українцями у матчі 6-го туру Ліги націй.

"Я думаю, що шанси України перемогти Албанію дуже високі. Збірна починає приходити у стан збалансованості, попри те, що її критикують здебільшого заслужено.

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Але гравці потроху притираються один до одного. У матчі з Албанією, в принципі, не повинно бути проблем. Збірна України мені нагадує зараз лева перед стрибком. Коли пружина стискається – колись вона повинна випрямитися. Ось такий стан збірної – думаю, до снаги взяти три очки", – сказав Дулуб у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, дуель між Албанією та Україною відбудеться в Тирані на стадіоні Air Albania у вівторок, 19 листопада. Початок зустрічі о 19:45.

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