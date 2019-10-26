Лестер здобув найбільшу гостьову перемогу в історії чемпіонатів Англії по футболу

Лестер на власному полі розгромив Саутгемптон і встановив одразу декілька рекордів у англійській Прем’єр-лізі.

Перемога Лестера над Саутгемптоном у матчі 10-го туру АПЛ стала найбільшою в історії вищого дивізіону Англії у гостьовому матчі. Лестер зумів відзначитись 9 разів, натомість не пропустив у свої ворота жодного м’яча.

До слова, раніше найбільша перемога у виїзному матчі в рамках вищого дивізіону належала Сандерленду, який у 1908 році обіграв Ньюкасл з рахунком 9:1. Свого часу, в матчі АПЛ вже було забито дев’ять голів в одні ворота – у 1995 році Манчестер Юнайтед переміг Іпсвіч з рахунком 9:1. Проте манкуніанці виграли вдома, а перемога Лестера – найбільша виїзна в історії.

Тотальне знищення з хет-триками Варді і Переса у відеоогляді матчу Саутгемптон – Лестер – 0:9

Також лише вдруге в АПЛ в одній команді два гравці зробили по хет-трику за матч – Айозе Перес (19, 39 і 57-ма хвилини) та Джеймі Варді (45, 58 і 93-я хвилини). У травні 2003 року по три м’ячі в одному матчі забивали за Арсенал Джермейн Пеннант і Робер Пірес. До слова, постраждав тоді також Саутгемптон.

Також Лестер став другою командою в історії, яка змогла забити п'ять голів у першому таймі гостьового матчу в рамках АПЛ. Раніше цього домігся Манчестер Сіті, який 3 квітня 2010 року обіграв Бернлі з рахунком 6:1 (перший тайм – 5:0).

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Айозе Перес став другим футболістом в історії АПЛ, який оформляв хет-трик у двох поспіль матчах проти певної команди. У минулому сезоні у складі Ньюкасла Перес забив три голи у ворота Саутгемптона (3:1). А першим, хто зумів встановити подібне досягнення, став Луїс Суарес, який у 2012 році, виступаючи за Ліверпуль, двічі оформляв хет-трик у матчах проти Норвіча.

Після вчорашнього розгрому Лестер набрав 20 очок і піднявся на дуруг сходинку турнірної таблиці АПЛ, Саутгемптон з 8-ма пунктами йде вісімнадцятим.

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