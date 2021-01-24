Кубок Англії, 1/16 фіналу

Брентфорд – Лестер – 1:3

Голи: Бех Соренсен, 6 – Ундер, 46, Тілеманс, 51 (пен.), Меддісон, 71

Фулхем – Бернлі – 0:3

Голи: Родрігес, 31, 71 (пен.), Лонг, 81

Брентфорд вкотре намагався довести, що для нього не існує авторитетів. Представник Чемпіоншипу шокував грізний Лестер вже на 6 хвилині і навіть зміг втримати перевагу до перерви.

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Щоправда, на більше "бджіл" не вистачило. Через кілька секунд після виходу з роздягалень Дженгіза Ундера забули у карному майданчику, і турок зрівняв рахунок. Незабаром Лестер отримав право на пенальті, який чітко реалізував Тілеманс. Крапку поставив Джеймс Меддісон – хавбек "лисів" відзначився у третьому матчі поспіль.

Фулхем чітко показав, що йому зараз не до Кубка Англії. Скотт Паркер випустив напіврезервний склад, який вдома без шансів поступився Бернлі. Натомість "Кларетові" здолали Ліверпуль, а тепер закріпили успішний тиждень скальпом лондонців. Героєм поєдинку став Джей Родрігес, який забивав Родаку в кожному з таймів. Під завісу матчу вперед побіг і центрбек гостей Кевін Лонг – 0:3.

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