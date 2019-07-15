Лестер замінить Магуайра іншим гравцем збірної Англії

Лестер вже знайшов заміну Харрі Магуайру, який буде проданий у Манчестер Юнайтед.

Харрі Магуайр покине Лестер та перейде у Манчестер Юнайтед за 80 млн фунтів, що стане трансферним рекордом серед захисників.

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Як повідомляє The Sun, "лиси" підпишуть на його місце оборонця Брайтона Льюїса Данка, який також виступає у збірній Англії. Клуб заплатить "чайкам" 45 млн фунтів.

Данк усю професіональну кар'єру провів на узбережжі Ла-Манша, лише одного разу відправляючись в оренду у Брістоль Сіті.