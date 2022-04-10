Чемпіонат Англії 2021/22, 32-й тур

Лестер – Крістал Пелас – 2:1

Голи: Лукман, 39, Дьюсбері-Холл, 45 – Заха, 65 (пен)

Норвіч – Бернлі – 2:0

Голи: Леє-Мелью, 9, Пуккі, 86

Лестер і Крістал Пелас спокійно дограють сезон, адже зачепитись за єврокубки чи вилетіти з АПЛ вони де-факто вже не зможуть. Саме тому поєдинок на Кінг Пауер Стедіум між цими командами виявився доволі веселим – і, що найбільш важливо, багатим на голи. Два з них перед перервою провели "лисиці": на 39-й хвилині Лукман відкрив рахунок ударом з лінії штрафного в дальній кут, а на 45-й Дьюсбері-Холл подвоїв перевагу господарів, пробивши метрів з 15-ти після передачі Дака – 2:0! До речі, саме Дьюсбері-Холл асистував Лукману.

Тоттенхем завдяки хет-трику Сона розбив Астон Віллу, Арсенал програв Брайтону, Челсі забив 6 голів Саутгемптону

На початку другого тайму Меддісон міг оформити розгром, однак його потужний постріл з-під поперечки дістав Гуайта. Крістал Пелас же не посипався, а відродив інтригу завдяки пенальті – його на 65-й хвилині реалізував Заха. Щоправда, 11-метровий довелося виконувати двічі – першу спробу Вілфріда парирував Шмейхель, але арбітри помітили, як Каспер вийшов за лінію до удару. 2:1. На жаль для "орлів", цей гол став останнім у зустрічі. Лестер втримав перемогу.

Паралельний матч між Норвічем і Бернлі мав серйозне турнірне значення. "Канарки" йшли на останній позиції АПЛ з відставанням у 10 очок від рятівної 17-ї сходинки, а "бордові" трималися набагато ближче до виходу із зони вильоту – їм не вистачало всього 4 залікових балів. Фаворитами можна було назвати саме підопічних Шона Дайча, адже їхній суперник не знав перемог у 8 турах поспіль.

Втім, гості зазнали катастрофи. Норвіч відкрив рахунок на 9-й хвилині й зберіг 1:0 у першому таймі – а Бернлі не виграв жодного з 64 виїзних матчів АПЛ, якщо поступався до перерви. 65-й матч не став виключенням. Команда Шона Дайча не тільки не змогла забити, а ще й пропустила вдруге на останніх хвилинах. У підсумку, голи Леє-Мелью та Пуккі принесли Норвічу перемогу.

Евертон – МЮ: Миколенко вражає Англію, стає найкращим і допомагає Ярмоленку – побиття Роналду не тільки ігрове