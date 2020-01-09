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Лестер втратив Ндіді – на хавбека очікує операція

16:27 358 Читать на русском
Лестер втратив Ндіді – на хавбека очікує операція
Вілфред Ндіді / Фото ФК Лестер

Хавбек Лестера Вілфред Ндіді не допоможе команді в найближчих матчах.

"Ндіді пошкодив меніск і буде прооперований. Сподіваюсь, він повернеться на початку лютого", – цитує головного тренера Лестера Брендана Роджерса ВВС.

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Нагадаємо, нігерієць приєднався до Лестера у 2017-му, перейшовши з Генка. В поточному сезоні АПЛ Вілфред провів 20 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

Після 21 туру чемпіонату Англії Лестер перебуває на другій сходинці, відстаючи від Ліверпуля на 13 очок.

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Теги
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