Бернлі в рамках перенесеного матчу 22-го туру АПЛ не зміг зачепитись за очки, зазнавши поразки від Лестера (0:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Бернлі в рідних стінах приймав Лестер, маючи шикарний шанс покинути зону вильоту. Від рятівної 17-ї позиції "бордових" відділяло всього одне очко, а "лисиці" не знали перемог в АПЛ протягом п'яти турів – втім, в цьому крилася і їхня небезпека. Не всі провальні результати поєднувались з поганою грою лестерширців.

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Зрештою, побоювання багатотисячної фанатської торсиди Бернлі в Україні справдились. Гості домінували в обох таймах, мало що дозволяючи супернику, але довгий час команді Брендана Роджерса не вдавалося конвертувати перевагу в забиті голи. Аж на 82-й хвилині Лестер святкував взяття воріт – це Меддісон вистрілив з дистанції під ліву стійку.

Асистентом виступив Варді, який на 90-й хвилині ще й сам відзначився. Його замикання подачі від Барнса встановило остаточний рахунок зустрічі – 0:2. "Лисиці" святкують перемогу й перериває свою безвиграшну серію.

Завдяки цій звитязі Лестер набрав 30 очок, піднявшись на 12-ту позицію в турнірній таблиці АПЛ. Бернлі залишається на 18-й сходинці з 21 заліковим балом.

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