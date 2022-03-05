Англійський клуб всі зароблені за день гроші направить на задоволення гуманітарних потреб України.

Всю суботу Лестер збирає гроші для України. Домашній матч "лисиць" проти Лідса присвячений допомозі нашій країні, повідомляє офіційний сайт клубу.

Лідс програв Лестеру в дебютному матчі під керівництвом Джессі Марша

Кошти збирають трьома способами. Перший – людям запропоновано зробити пожертву онлайн за посиланням. Другий – надіслати смс з повідомленням LCFCUKRAINE і вказати суму донату. Третій – можна було дати гроші волонтерам під час матчу.

Всі зібрані за сьогодні гроші Лестер передасть Британському Червоному Хресту, який використає ці кошти на задоволення гуманітарних потреб українців: забезпечення ліками, водою та харчами людей у регіонах з бойовими діями, підтримка лікарень, допомога тим, хто мусив покинути свою домівку.

"До цього ми жили у раю, а зараз – у пеклі": екс-гравець Металіста про життя під обстрілами та повну невідомість