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Лестер визначився з ціною Магуайра – за оборонця поборються манчестерські гранди

20:01 165 Читать на русском
Лестер визначився з ціною Магуайра – за оборонця поборються манчестерські гранди
Харрі Магуайр (праворуч) / Reuters

Керівництво Лестера вирішило, за яку суму готове попрощатися з основним центрбеком команди Харрі Магуайром.

Боси "лисиць" вимагатимуть за свою зірку 80 млн фунтів, повідомляє Sky Sports.

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На Магуайра претендують Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. Щоправда, наразі жоден із них неготовий платити таку суму за 26-річного оборонця. Минулоріч МЮ і Лестер вже вели перемовини щодо трансферу англійця, але вони зірвалися, коли манкуніанці відмовилися платити за Магуайра 70 млн фунтів.

Керманич Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вбачає в захиснику заміну багаторічному капітану "містян" Венсану Компані, який вирішив повернутися до Андерлехта. Натомість Юнайтед готові зосередитися на підписанні Каліду Кулібалі з Наполі, якщо програють боротьбу за оборонця Лестера.

У сезоні 2018/19 Харрі Магуайр провів 31 матч в АПЛ, у яких забив 3 м'ячі.

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