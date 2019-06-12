Лестер визначився з ціною Магуайра – за оборонця поборються манчестерські гранди

Керівництво Лестера вирішило, за яку суму готове попрощатися з основним центрбеком команди Харрі Магуайром.

Боси "лисиць" вимагатимуть за свою зірку 80 млн фунтів, повідомляє Sky Sports.

Манчестер Юнайтед офіційно завершив трансфер Джеймса

На Магуайра претендують Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. Щоправда, наразі жоден із них неготовий платити таку суму за 26-річного оборонця. Минулоріч МЮ і Лестер вже вели перемовини щодо трансферу англійця, але вони зірвалися, коли манкуніанці відмовилися платити за Магуайра 70 млн фунтів.

Керманич Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вбачає в захиснику заміну багаторічному капітану "містян" Венсану Компані, який вирішив повернутися до Андерлехта. Натомість Юнайтед готові зосередитися на підписанні Каліду Кулібалі з Наполі, якщо програють боротьбу за оборонця Лестера.

У сезоні 2018/19 Харрі Магуайр провів 31 матч в АПЛ, у яких забив 3 м'ячі.

Символічна збірна найдорожчих трансферів усіх часів: Ернандес приєднався до складу, який не зможе зібрати жоден клуб