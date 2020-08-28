На радари "лисів" потрапили Робін Госенс (Аталанта) і Ніколас Тальяфіко (Аякс), інформує Sky Sports.

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Лестер отримав від Челсі за Чілвела 50 млн фунтів, але значну частину цієї суми доведеться витратити на заміну для англійця. Госенс і Тальяфіко оцінюються приблизно однаково – по 40 млн євро. Якщо домовитися про меншу компенсацію не вдасться, то клуб АПЛ готовий розглянути інших кандидатів.

Додамо, що у минулому сезоні Тальяфіко провів 38 матчів у всіх турнірах, забив 5 м'ячів і віддав 7 результативних передач. Статистика Госенса – 10 голів та 8 асистів у 43 поєдинках.

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