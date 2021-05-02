Лестер, який потребує підсилення у центрі поля, веде переговори про перехід опорного півзахисника французького Лілля Бубакарі Сумаре, повідомляє журналіст Фабріціо Романо на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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22-річний француз – головний пріоритет команди Брендана Роджерса у літнє трансферне вікно. Свого часу "новий Погба" вже відмовив Ліверпулю, Челсі, Вулверхемптону, Ньюкаслу, мадридському Реалу і дортмундській Борусії. Зазначається, що фаворитом у боротьбі за талановитого півзахисника нині є саме Лестер.

Нагадаємо, Сумаре – вихованець ПСЖ. До складу "догів" він перейшов влітку 2017 року у статусі вільного агента. У поточному сезоні провів за Лілль 39 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився одним асистом. Його контракт з клубом чинний до 30 червня 2022 року. Transfermarkt оцінює гравця у 23 млн євро.

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