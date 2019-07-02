Лестер відхилив божевільну пропозицію Манчестер Юнайтед щодо Магуайра

Захисник Лестера Харрі Магуайр не був проданий у Манчестер Юнайтед за 70 млн фунтів.

Лестер відмовився продати Харрі Магуайра у Манчестер Юнайтед за 70 млн фунтів, повідомляє Sky Sports.

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Захисником також цікавиться Манчестер Сіті. Варто зазначити, що у разі переїзду на Олд Траффорд Магуайр став би другим найдорожчим захисником світу після Вірджила ван Дейка.

Манчестер Юнайтед посів 6 сходинку в АПЛ у сезоні 2018/19 та пробився у Лігу Європи.

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